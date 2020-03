Rheda-Wiedenbrück (gl). Für seine Sitzung am Montag, 30. März, 17 Uhr, wechselt der Stadtrat in die Stadthalle. Dort soll ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Politikern gewährleistet sein - ebenso zum Publikum. Bei unerwartet hohem Andrang wird der Zugang begrenzt.

„Die Türen werden festgekeilt, so dass niemand Griffe berühren muss. Auf den Toiletten wird Desinfektionsmittel vorhanden sein.“ Durch die Größe des Raums und die geöffneten Schiebeelemente ist eine ausreichende Belüftung sichergestellt. „Den Empfehlungen der Gesundheitsämter und des Robert-Koch-Instituts wird so in jeder Hinsicht entsprochen“, sagt die Pressestelle auf Anfrage dieser Zeitung.

Abgespeckte Tagesordnung

Auch inhaltlich werde der besonderen Situation Rechnung getragen. Bürgermeister Theo Mettenborg habe mit den Fraktionsvorsitzenden besprochen, dass der Rat lediglich die zwingend notwendigen Tagesordnungspunkte berät. Ebenfalls abgesprochen wurde, dass die Mandatsträger nur in der gesetzlich maximal notwendigen Stärke von 19 statt üblicherweise 38 Personen erscheinen: Die CDU entsendet neun Mitglieder, die SPD vier, Bündnis 90/Die Grünen zwei, die FDP und Die Linke jeweils einen Vertreter. Dazu kommen zwei fraktionslose Mandatsträger. Um die Beschlussfähigkeit auch bei kurzfristigen Erkrankungen aufrecht zu erhalten, stehen zwei weitere Parlamentarier parat.

Bei den Abstimmungen wird dem Spiegelbildlichkeitsprinzip Rechnung getragen. Die Verwaltung wird nur durch den Bürgermeister, den Kämmerer und die Schriftführung im Saal vertreten sein. Wegen der Ausnahmesituation hat Theo Mettenborg mit der Einladung zur Ratssitzung alle Stadträte gebeten, ihre Statements möglichst schriftlich vorzubereiten und Redebeiträge möglichst kurz zu halten. Immerhin: Sie werden möglich sein.

Redebeiträge verkürzt

Oberstes Ziel bei der Reduzierung von Themen und der Länge der Redebeiträge bleibe es, die Sitzungsdauer zu minimieren und die Ansteckungsgefahr zu reduzieren, sagt Stadtpressesprecher Martin Pollklas. Online-Sitzungen und Umlaufbeschlüsse seien für Ratsentscheidungen nicht zulässig. Eine Sitzung dieses Gremiums setze die persönliche Teilnahme der gewählten Mandatsträger und der Öffentlichkeit voraus. Man orientiere sich bei diesem Vorgehen an den Empfehlungen des Städte- und Gemeindebunds, erläutert Martin Pollklas weiter.