Der Film war kurz vor Weihnachten in der Reihe „Die Story im Ersten“ in der ARD ausgestrahlt worden. Der vom Saarländischen Rundfunk und der Produktionsfirma „Die Filmschmiede“ produzierte Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, ob Biofleisch tatsächlich so hergestellt wird, wie Verbraucher sich das vorstellen.

In ihrem Film nimmt Sigrid Born die Zuschauer mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Mal zeigt sie süße Ferkel, dann verstörende Bilder. „In 45 Minuten lernt der Zuschauer, dass das Tierwohl bei der Fleischnachfrage nur schwer umzusetzen ist“, lobt Jurymitglied Martina Lenk. „Sigrid Born schafft es, uns ohne erhobenen Zeigefinger daran zu erinnern, dass es in der Tierhaltung bisher kein Schwarz und Weiß, kein Richtig und Falsch gibt“, ergänzt Jurymitglied Mechthild Bening.