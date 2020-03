Rheda-Wiedenbrück (gl) - Eine Frau hat am Freitag um 12.10 Uhr im Flora-Park einen ihr unbekannten Mann beobachtet, der sich der Polizei zufolge „entblößte und in schamverletzender Weise zeigte“. Der genaue Ort des Geschehens sei ein von der Neuenkirchener Straße abzweigender Fußweg gewesen.

Als die Zeugin die Polizei verständigte, nahm der Sittenstrolch Reißaus in Richtung der fürstlichen Grabstellen am Schloss Rheda. Eine Fahndung durch die Polizei blieb erfolglos. Der Mann ist der Beobachterin zufolge 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank und trägt kurze, dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einer roten Trainingsjacke. An der rechten Hand trug er Täter einen weißen Verband.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich an die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 wenden.