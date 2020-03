Rheda-Wiedenbrück (dop) - In seinen Bildern und Kupferstichen hat er stets so mit Zeiten und Perspektiven gespielt, dass seine Kunst alles scheinbar Vertraute ins Rätselhafte umschwingen ließ. Er liebte und lebte den Surrealismus. Der Maler und Grafiker Prinz Nicolaus zu Bentheim ist tot.

Am 12. März hat Nicolaus zu Bentheim im engsten Familien- und Freundeskreis noch seinen 95. Geburtstag gefeiert. In der Nacht zum vergangenen Donnerstag starb er auf Schloß Rheda. „Wir trauern um einen liebenswerten, hochinteressanten und vielfach interessierten Menschen“, erklärte Sissi Fürstin zu Bentheim-Tecklenburg zum Tod ihres Schwagers, der nach Militärdienst und Kriegsgefangenschaft an der Kunstakademie Düsseldorf (1946/47) und an der Werkkunstschule Köln (1950 bis 1952) studiert hat.

Bis zuletzt ein genau analysierender Geist

Nach ersten Berufserfahrungen als Grafiker in einer Kölner Werbe- und Verlagsgesellschaft zog es Prinz Nicolaus zu Bentheim nach Rom, wo er sich als frei schaffender Künstler auch international einen Namen machte. 2005 kehrte er zurück in den Kreis Gütersloh, lebte erst in Clarholz, dann in Herzebrock und die letzten Jahre auf Schloß Rheda.

Bis zuletzt ist der malende und sublim zeichnende Prinz ein aufmerksamer Beobachter, ein genau analysierender Geist, gewesen. Einer, der in seinen Bildern bekannte Figuren aus antiken, historischen und auch religionsgeschichtlichen Kontexten mit denen aus persönlichem Erleben mischte – gern grotesk überzeichnet oder visionär verwandelt – und oft mit ironischem Pathos belegt.

Letzte Ruhestätte in der Familiengruft

Er wusste um die Brüchigkeit von Gewissheiten, um die Risse im Leben, und hat ihnen in seinen Bildwelten ein facettenreiches Denkmal gesetzt. Das hat er zuletzt in Einzelschauen im Heimathaus Herzebrock (2013) und auf Schloss Nordkirchen (2016) offenbart. Und vielleicht kann man sich davon auch im Sommer noch einmal im Gütersloher Kunstverein überzeugen, wo eine Ausstellung mit Werken heimischer Surrealisten geplant ist.

Nicolaus zu Bentheim wird seine letzte Ruhestätte in der Familiengruft in der Nähe des Schlosses finden – dort wo 2009 auch schon seine Frau Franziska von Hoyos begraben wurde.