Rheda-Wiedenbrück (ei) - An der Hellingrottstraße ist am Ostermontag das Satteldach einer Garage in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Die Flammen müssen schon einige Zeit gewütet haben, ehe der Brand um 16.23 Uhr entdeckt wurde.

Denn die hölzerne Querlattung auf den Sparren waren weitgehend durchgebrannt. Als die ersten Blauröcke vor Ort waren, stellten sie eine heftige Qualmentwicklung fest. Kurze Zeit später schlugen auf der Seite zum Haus hin auch Flammen unter den Dachpfannen hervor, die Dachhaut wurde umgehend massiv gekühlt, um ein Übergreifen zu verhindern.

An zwei Orten im Einsatz

Neben dem Löschzug Wiedenbrück waren auch die Freiwilligen aus Rheda und Lintel alarmiert worden. Letztere waren noch mit Nachlöscharbeiten am Pappelweg beschäftigt. Dort waren sie bereits in der Nacht um 01.45 Uhr zu einem Waldbrand auf etwa 60 Quadratmetern Fläche gerufen worden, am Nachmittag hatten Anrufer noch einmal eine leichte Rauchentwicklung wahrgenommen. Die Feuerwehrleute mussten dort allerdings nicht weiter tätig werden, so dass sie bei dem Garagenbrand schnell unterstützen konnten.

Zunächst wurden von den rund 45 Einsatzkräften mehrere Hydranten angezapft und Schläuche verlegt, um eine ausreichende Wasserversorgung sicherzustellen. In der Zwischenzeit war die Verlattung bereits durchgebrannt, das Satteldach der Garage stürzte kurz darauf ein. Den Brand hatte man dann schnell im Griff.

Brandstelle beschlagnahmt

Um auch die letzten Glutnester zu löschen, wurden die verbliebenen Dachpfannen abgenommen. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, steht bislang noch nicht fest, die Brandstelle wurde von der Polizei beschlagnahmt.