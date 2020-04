Das Streetfoodfestival (1. bis 4. Mai) sowie der Weinmarkt Ende Juni jeweils auf dem Doktorplatz in Rheda, das Reckenbergfest am letzten Augustwochenende in Wiedenbrück, um nur einige Beispiele zu nennen – vermutlich alles hinfällig. Die soziale und gesellschaftliche Saure-Gurken-Zeit endet durch die schrittweise Öffnung von Schulen und Einzelhandel insofern nur teilweise.

Detailfragen ungeklärt

In etlichen Lehrerzimmern in den Schulen der Doppelstadt rauchten am Donnerstagmorgen die Köpfe, ebenso in den Fachabteilungen im Rhedaer Rathaus: Wie umgehen mit den Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU), die zwar eine Marschrichtung erkennen, aber zugleich etliche Detailfragen unbeantwortet lassen?

Denn wenn der Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Wochen Schritt für Schritt wieder hochgefahren wird, gilt es, bauliche und logistische Voraussetzungen zu schaffen. Busverkehre und -kapazitäten wollen unter dem Aspekt der Abstandsregelungen ebenso organisiert werden wie Unterrichtseinheiten unter erschwerten Bedingungen. Schließlich soll sich auch im Lehrbetrieb niemand näher als unbedingt erforderlich kommen.

Intensive Gespräche

„Zu sämtlichen hinsichtlich Veranstaltungen und Schulbetrieb liegen uns noch keine abschließenden Regelungen des Landes NRW vor“, hieß es am Donnerstagnachmittag auf Anfrage aus dem Rathaus in Rheda. „Auf diese Ausführungen sei man jedoch dringend angewiesen, um Stellung beziehen zu können, erläuterte Pressesprecher Martin Pollklas. Unabhängig davon befände man sich in intensiven Gesprächen mit sämtlichen Bildungsstätten und begleite diese bei allen Vorbereitungen.

„Ziel bleibt es, baldmöglichst einen Unterricht unter Beachtung aller Hygiene- und Schutzvorschriften zu ermöglichen“, schreibt die Verwaltung. „Das gilt auch für den Schülerverkehr und alle weiteren mit dem Unterricht verbundenen Notwendigkeiten.“