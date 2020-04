Es muss nicht immer moderne Technik sein: „Die Holzrückung mit Pferd ist eine traditionsreiche Methode, um möglichst bodenschonend die gefällten Bäume an die Rückegassen zu bringen. Dort werden die Stämme durch eine Maschine eingesammelt“, erläutert Gerhard Aschoff. Die auch für Traktor befahrbahren Wege liegen meist bis zu 40 Meter auseinander. Zwischen den Bäumen ist schweres Gerät nur eingeschränkt nutzbar.

Pferd ist wendig und flexibel

Ein Pferd jedoch ist extrem wendig und kann sich flexibel den jeweiligen Boden- und Waldgegebenheiten anpassen. So kann auch schnell der Baumstamm in eine andere Position gebracht werden. Rund sechs Stunden kann ein Pferd im Schnitt gefällte Pflanzenriesen beiseite ziehen. Nach drei Stunden folgt eine halbstündige Pause, in der es mit Futter und Wasser versorgt wird. „Grundsätzlich kann fast jedes Pferd Holz rücken“, erklärt Aschoff.

„Das Tier muss vorher nur gut trainiert werden. Das ist alles eine Frage der Ausbildung und der Kondition.“ Die Bäume wurden bereits vor vier Wochen gefällt. Aschoff und sein hochgewachsener Arbeitskollege Adam sind nun dafür zuständig, die Fichten, die vom Borkenkäfer befallen waren, zur Rückegasse zu transportieren. Mit knapp 900 Kilo verfügt das rheinisch-deutsche Kaltblut über ausreichend Kraft.

Ruhiges Wesen erleichtert die Arbeit

Damit die Bäume ohne Gefahr gezogen werden können, hat Aschoff dem Siebenjährigen ein amerikanisches Geschirr angelegt. Mit längenverstellbaren Nylonsträngen und einem Kumt, das direkt auf der Pferdeschulter platziert ist, kann über das Geschirr und die Stahlkette eine Last an das Pferd gehängt werden. Adam und Aschoff sind ein eingespieltes Team: Mit klaren Kommandos führt der Doppelstädter das Kaltblut gekonnt durch den Wald. „Adam ist ein sehr ruhiges Tier, das erleichtert die Arbeit“, weiß der Pferdebesitzer.

Tier schont den Waldboden

Für Förster Felix Rosinski vom Regionalforstamt Ostwestfalen-Lippe, der auch für den Forstbetriebsbezirk Rheda-Wiedenbrück zuständig ist, ist der Anblick der Mensch-Tier-Kooperation ungewöhnlich. Für ihn ist es das erste Mal, ein solches Team im Einsatz zu sehen: „Die Kombination von Maschine und Pferd bei der Holzrückung ist sehr sinnvoll. Gerhard Aschoff und Adam beschädigen den Waldboden und die verbleibenden Bäume weitaus weniger, als eine Maschine es könnte“, sagt der Förster.