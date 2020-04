Der Vorfall ereignete sich nach Auskunft der Kreispolizeibehörde in Gütersloh am Dienstag gegen 13.30 Uhr an der Hauptstraße in Wiedenbrück. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Schadenshöhe beträgt 500 Euro

Gebrannt hatten mehrere Sträucher einer Hecke vor einem Hotel. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Schätzungen der Ordnungshüter auf 500 Euro.

„In den warmen Monaten kommt es immer wieder zu Unfällen im Rahmen von Unkrautarbeiten durch Abflämmen. Häufig werden dabei nicht nur Bäume und Sträucher in Mitleidenschaft gezogen, sondern es kommt auch zu Schäden an Hauswänden oder Carports“, informiert die Polizei und rät: „Halten Sie ausreichenden Sicherheitsabstand zu Holzzäunen und gewünschter Grünbepflanzung. Verzichten Sie auf das Unkrautflämmen bei Wind. Legen Sie einen angeschlossenen Wasserschlauch, einen gefüllten Wassereimer oder eine Gießkanne bereit.“