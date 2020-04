Rheda-Wiedenbrück (kaw) - Voriges Jahr hat es die Emstreppe am Konrad-Adenauer-Platz noch nicht gegeben, von der aus man die gemütliche Alltagsmenschen-Kaffeerunde auf der Landzunge am See vortrefflich hätte betrachten können. Jetzt ist das Bauwerk fertig, aber die Betonskulpturen fehlen.

Dieses Jahr nun ist die Emstreppe fertiggestellt, doch nirgendwo in Wiedenbrück sind die Alltagsmenschen zu sehen – und zwar aus dem gleichen Grund, aus dem auch die Sitzstufenanlage mit Absperrband versehen ist: Die Corona-Pandemie erfordert besondere Maßnahmen.

Betonskulpturen bleiben im Winterquartier

Die Betonskulpturen der Wittener Künstlerin Christel Lechner hätten eigentlich wie gewohnt von April bis September Wiedenbrück an mehreren Stellen verteilt – 2019 waren es 20 – bevölkern sollen.

Burckhard Kramer, der die jährliche Freiluftausstellung finanziert, hatte für die diesjährige 15. Auflage sogar eine Erweiterung geplant. 87 Betonskulpturen sollten die Blicke auf sich ziehen, berichtet er im Gespräch mit dieser Zeitung. „Jetzt stehen alle Figuren in Rheda im Lager und warten darauf, an die frische Luft zu kommen“, informiert er.

Obgleich sich Lechners Sonnenanbeter, Nonnen, Schützen, Tanzpaar und Co. stets draußen wohlfühlen und nicht nach geschlossenen Räumen verlangen, hat sich Kramer wegen der Coronakrise für ein Aussetzen der Präsentation entschieden, denn diese sei ein Publikumsmagnet. Erfahrungsgemäß reisten auch Menschen von außerhalb an, beispielsweise seien schon Busse aus dem Ruhrgebiet mit Besuchern angerollt. „Das geht nicht in Zeiten, in denen Abstand halten angezeigt ist“, sagt er. Zudem würden die Formationen dazu einladen, dass sich an ihnen Gruppen bilden und Fotos machen.

Kramer: Nicht zur Gruppenbildung animieren

Das, was normalerweise erwünscht sei, gelte es nun zu vermeiden, erläutert der 77-Jährige. Er habe sich mit seiner Frau freiwillig in Quarantäne begeben, berichtet er. Wenn man sich selbst aufgrund der Pandemie zurückziehe, sei es nur konsequent, andere nicht zur Gruppenbildung zu animieren: „Erwarte nicht von anderen Menschen, was Du selbst nicht willst“, betont Kramer.

Den Entschluss, nicht wie gewohnt die Lechner-Figuren aus ihrem Winterquartier zu entlassen, habe er gemeinsam mit seiner Ehefrau gefasst. Ein wenig traurig habe sie beide der gegenwärtige Verlust schon gestimmt, räumt er ein.

Wenn, dann nur mit Mundschutz

Ob das Freiluftereignis der Wiedenbrücker Burckhard-Kramer-Stiftung noch zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann, stehe in den Sternen. „Wir warten die staatlichen Vorgaben ab“, sagt Kramer.

Wenn die Skulpturen drei oder vier Monate stehen könnten, wäre die Präsentation auch später noch immer ein Highlight, merkt er an. Dann lacht er und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Aber wenn sie aufgestellt werden, dann mit Mundschutz.“ Dass es an dem Utensil mangeln könnte, fürchte er nicht, die würde seine Frau selbst nähen und beisteuern können.