Rheda-Wiedenbrück (sud) - Für die Kommunalwahl am 13. September läuft sich eine neue Gruppierung warm: Sie heißt „Move“ und will - wie der Name schon sagt - die Lokalpolitik in Bewegung bringen. Vorsitzender ist der ehemalige CDU-Ratsherr Thomas Theilmeier-Aldehoff aus Rheda.

Das Wahlprogramm, mit dem „Move“ aus dem Stand Fraktionsstärke im Rheda-Wiedenbrücker Stadtrat erreichen will, steht. Bauen, Stadtentwicklung, Familien, Finanzen und Migration umfasst die Agenda der Wählergemeinschaft, die nach eigenen Angaben bereits mehr als 20 Mitglieder aus allen Bereichen der Gesellschaft hat. „Wir sind eine heterogene Gruppe von Bürgern aus Rheda-Wiedenbrück“, sagt Theilmeier, der seit seinem Austritt aus der CDU dem Rat als fraktionsloses Mitglied angehört. „Vom Studenten bis zum Rentner, vom Akademiker bis zum Handwerker sind alle Generationen und Schichten vertreten.“

Inhaltliche Schnittmengen mit fast allen aktuell im Rat vertretenen Parteien

Eben diese Vielfalt mache die Stärke der neuen Wählergemeinschaft aus, unterstreicht die stellvertretende Vorsitzende Melanie Stuhlweißenburg. „Was uns eint, ist das Ziel, gemeinsam für unsere Stadt Positives zu erreichen.“ Keiner der Aktiven habe in den etablierten Parteien eine politische Heimat gefunden. Deshalb habe man sich zusammengeschlossen. Vorsitzender Theilmeier legt Wert auf die Feststellung, dass es inhaltliche Schnittmengen mit fast allen aktuell im Rat vertretenen Parteien gibt. „Nur extrem rechte oder linke Standpunkte lehnen wir kategorisch ab. Wir verstehen uns nicht als Bodensatz der Unzufriedenen.“ „Für uns geht es um die Sache, nicht um von oben vorgegebene Parteiprogramme“, sagt Melanie Stuhlweißenburg.

„Wir wollen eine Option für alle sein, die mit der derzeitigen Situation unzufrieden sind und innovative Lösungen suchen. Wir stehen in keiner Ecke, sondern bewegen uns frei im politischen Raum.“ Bei der Stadtratswahl am 13. September, will „Move“ in allen 19 Stimmbezirken Direktkandidaten aufstellen. Im neuen Stadtparlament will man mit mindestens zwei Vertretern sitzen, um eine eigene Fraktion bilden zu können und beispielsweise auch Mitspracherecht in den Fachausschüssen zu haben. „Aber es dürfen auch gerne mehr Mandate werden“, sagt Theilmeier. Gibt es auch einen eigenen Bürgermeisterkandidaten? Die Entscheidung darüber sei noch nicht gefallen, sagt der Vorsitzende. „Das lassen wir uns bewusst noch etwas offen.“

Mitstreiter gesucht

Dem geschäftsführenden Vorstand der im März gegründeten und jetzt erstmals an die Öffentlichkeit getretenen Wählervereinigung „Move – Bürger bewegen Rheda-Wiedenbrück“ gehören Thomas Theilmeier (Vorsitzender), Melanie Stuhlweißenburg und Ingo Mathieu (beide stellvertretende Vorsitzende), Ronald Hurman (Geschäftsführer) und Dr. Michael Wiggen (Vorstand Finanzen) an. Ein politisches Amt bekleidet bislang nur Theilmeier: Er gehört dem Stadtrat seit 2014 an. 2018 erklärte der 50-jährige Diplom-Betriebswirt aus Rheda, der Geschäftsführer der Baustoffgruppe Lintel ist, seinen Rückzug aus der CDU-Fraktion.

Später trat er auch aus der Partei aus. Wer sich für eine Mitgliedschaft interessiert, kann eine E-Mail an dialog@move-rw.de schreiben. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Gemeinschaft, auf Facebook und Instagram. „Wir wollen unseren Wahlkampf verstärkt digital führen“, sagt Melanie Stuhlweißenburg mit Blick auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Die Sorge, mit seiner Botschaft von den Bürgern nicht gehört zu werden, habe man keineswegs.