Rheda-Wiedenbrück (ei) - Nach einem Unfall mit erheblichem Sachschaden hat ein 35-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr Fahrerflucht begangen. Der Schwerverletzte konnte wenige später dingfest gemacht werden.

Der Mann war mit seinem VW Passat Variant auf der Gütersloher Straße aus Richtung A2-Forum in Richtung Ortskern unterwegs, als er in der scharfen Rechtskurve in Höhe der Einmündung zur Neuenkirchener Straße mit dem Kombi nach links von der Fahrbahn abkam und darauf mit einem abgestellten Lieferwagen zusammenstieß. Danach prallte der VW gegen die Hauswand und das Schaufenster eines Elektrofachgeschäfts, wurde gegen einen Baum geschleudert und blieb entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der Gütersloher Straße völlig zerstört liegen.

Fahrer steht unter Alkoholeinfluss

Durch umherfliegende Trümmerteile wurden ein geparkter Mercedes-Benz sowie eine abgestellte Hebebühne leicht beschädigt. Der Fahrzeugführer flüchtete noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten von der Unfallstelle. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte er jedoch gegen 5.45 Uhr schwer verletzt in der Nähe des Unfallorts angetroffen werden. Bei der Fahndung war auch ein Diensthundeführer eingesetzt worden. Da der Fahrer erkennbar unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen.

Aufgrund seiner Verletzungen verblieb er im Krankenhaus. Polizeibeamte sperrten die Straße ab. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 22 000 Euro.