Rheda-Wiedenbrück (gl) - Die Kreissparkasse Wiedenbrück unterstützt in der Corona-Krise eine Vielzahl an Unternehmen, Selbstständigen und Privatpersonen mit Angeboten wie Tilgungsaussetzungen und Krediten. Nun schiebt die Stiftung der Institution ein eigenes Hilfsprogramm an.

„Vereine, Einrichtungen und Organisationen, die sich in besonderem Maße für das Gemeinwohl einsetzen, können hingegen zumeist nicht staatliche Hilfen oder Sofortmaßnahmen in Anspruch nehmen“, weiß Sparkassendirektor Werner Twent. Da diese Einrichtungen aber für die Region und ihre dort lebenden Bürger von besonderer Bedeutung seien, stelle die Stiftung des Kreditinstituts aus ihren Mitteln dafür insgesamt 100 000 Euro bereit. „Vorausgesetzt sie erhalten keinerlei weitergehende Unterstützung von staatlichen Institutionen.“

Schnell und einfach helfen

„Wir möchten den gemeinwohlorientierten und karitativen Vereinen und Einrichtungen in unserem Geschäftsgebiet mit diesem Fonds schnell und einfach helfen“, sagt Werner Twent. Deshalb kann über die Internetseite der Institution unbürokratisch ein Antrag an die Kreissparkassen-Stiftung gestellt werden. In diesem Formular muss unter anderem erläutert werden, welche Einnahmen der Einrichtung durch die Corona-Krise verlorengegangen sind oder aber welcher Aufwand dem Verein durch dadurch entstanden ist.

„Diese Summe ist für uns die Grundlage für die Förderung“, verdeutlicht Sparkassendirektor Emilian Klein. Maximal 5000 Euro werden je Institution bereitgestellt. „Dadurch können wir an vielen Stellen gleichzeitig helfen. Es gilt, die Vielfalt an gemeinnützigen und ehrenamtlichen Organisationen zu erhalten, die unsere Region so bereichern“, ergänzt Klaus Dirks, Vorsitzende des Stiftungskuratoriums.

www.kskwd.de/stiftung