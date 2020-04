Die Besucherzahl in den Kirchen sind auf wenige Dutzend Personen reduziert, die Weihwasserbecken sind leer, die Kommunion spenden die Geistlichen wortkarg. „Gewiss ist Gesundheit nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ So kommentiert Pfarrdechant Reinhard Edeler die Erstellung und Umsetzung des Konzepts für den Pastoralverbund Reckenberg.

Leere Weihwasserbecken

Grundlage allen Handelns sind die Rahmenbedingungen für Gottesdienste mit Öffentlichkeit in Zeiten der Corona-Pandemie für das Erzbistum Paderborn vom 22. April. Ob der geforderten baulichen Standards macht es offenbar nur Sinn, in den großen Kirchen zu feiern. In St. Vit, Herz-Jesu Batenhorst und St. Antonius Lintel wird es also auch weiterhin keine Sonntagsmessen geben. Manch ein regelmäßiger Kirchgänger wird sich wundern: über leere Weihwasserbecken, ein „Besucherleitsystem“ und ebenso über die Tatsache, dass aus hygienischen Gründen und wegen einer etwaigen Viruskontamination keine Gotteslobe bereitliegen. Warum auch? Schließlich wird es vor dem Hintergrund der hohen Verbreitungsgefahr ohnehin keinen Gemeindegesang geben.

Notwendige Abstände einhalten

Immerhin: Der Organist soll spielen. Die Kommunion wird zwar gespendet, allerdings ohne, dass die Worte „Der Leib Christi – Amen“ gesprochen werden. Zelebranten und Helfer werden sich vor der Zeremonie in der Sakristei die Hände waschen, sie desinfizieren und überdies Schutzmasken anlegen, kündigt Edeler an. „Die Mundkommunion ist selbstverständlich weiterhin untersagt.“ Er bittet eindringlich darum, dass die notwendigen Abstände eingehalten werden. Weil genau das allerdings den Ministranten unmöglich ist, würden diese vorläufig keinen Dienst versehen, sagt der Pfarrdechant.

Pastoralverbund informiert im Internet

Zuletzt hat die geforderte Distanz Einfluss auf die zulässige Höchstzahl an Besuchern pro Gottesdienst. Für St. Aegidius sind vorerst nur 110 Gläubige zulässig, für St. Pius 70, für die Marienkirche 30, für St. Lambertus Langenberg 80, für St. Vit 35, für Herz-Jesu Batenhorst 30 und für St. Antonius Lintel 25. Die möglichen Sitzplätze in den offenen Bänken wie die Ein- und Ausgänge sind entsprechend markiert. Alle weiteren Hinweise zum Hygienekonzept und zu den notwendigen Einschränkungen veröffentlicht der PV in seinen Pfarrnachrichten und auf der Homepage: www.pv-reckenberg.de. Ebenso hängen sie in den Schaukästen der Kirche aus.

„Man lernt, dankbar zu sein“

„Man lernt, für jeden kleinen Schritt dankbar zu sein“, sagt Pfarrdechant Reinhard Edeler. „Es ist schön, dass es nun, wenn auch weiterhin unter für uns schwierigen Bedingungen, wieder möglich wird, die Heiligen Messe als das zu feiern, was sie ist: Komm-Union, also die Gemeinschaft der von Gott Gerufenen. Hoffen wir, dass nicht nur das religiöse, sondern das gesamte gesellschaftliche Leben bald wieder zur Normalität zurückfindet, denn zweifellos trifft diese Krise andere bei weitem härter als unsere Kirchengemeinden.“

Keine Gesänge erlaubt

Der Rückweg zur Normalität wird auch für den Pastoralverbund Reckenberg eine lange Strecke werden: Sämtliche Pfarr- und Kapellenfeste fallen 2020 aus, ebenso die Sommerkirche. Die Vorabendmesse in St. Aegidius – jeden Samstag ab 17.30 Uhr – soll gegebenenfalls bei trockenem Wetter auf dem Kirchplatz gefeiert werden. Dazu besteht allerdings noch weiterer Abstimmungsbedarf mit den Ordnungsbehörden. Prozessionen sind gestrichen, Chor- und Scholagesang sowie Konzerte oder ähnliche Veranstaltungen in Kirchen vorerst auch. Gottesdienste für Vereine und Verbände sowie Requien können nur unter den entsprechenden Auflagen gefeiert werden. Trauungen sind weiterhin möglich, allerdings mit massiven Einschränkungen. „Taufen sollten möglichst ins kommende Jahr verlegt werden“, heißt es.