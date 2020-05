Rheda-Wiedenbrück (ei) - Ein explosionsartiger Knall reißt die Anwohner aus ihrem Schlaf: Ein Geldautomat ist in der Nacht zum 1. Mai auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts an der Ecke Lippstädter Straße / Kaiserforst in Wiedenbrück gesprengt worden. Polizei und Feuerwehr eilen herbei.