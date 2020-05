[Update 14 Uhr] Rheda-Wiedenbrück (ei) - Lebensgefährliche Verletzungen hat am Freitagmorgen ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Harsewinkel bei einem Unfall auf der Kreuzung Marienfelder Straße/In den Brinken in Rheda erlitten. Später erlag er in einem Gütersloher Krankenhaus seinen Verletzungen.