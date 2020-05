Rheda-Wiedenbrück (gl) - Aus der Not hat das Unternehmen Hepro mit Sitz in Lintel jetzt sprichwörtlich eine Tugend gemacht: Der Spezialist für Schältechnik hat im Fahrwasser der Coronakrise seine Expertise verlagert und einen innovativen Desinfektionsspender entwickelt.

Das Thema Hygiene beschäftige aktuell Menschen weltweit, heißt es in der Pressemitteilung des heimischen Maschinenbauers. Dem Bedürfnis nach einem effektiven Schutz gegen Covid-19 begegnet das Unternehmen nun mit der selbst entwickelten Desinfektionssäule „Footstep by Hepro“. Das Besondere: Der Nutzer bedient sie über einen Fußschalter und damit kontaktfrei. Auch eine Stromquelle wird nicht benötigt.

Intelligente Konstruktion ist benutzerfreundlich

Hepro-Geschäftsführer Christoph Wolter stellte sich zudem der Herausforderung, dass Desinfektionsmittel in herkömmlichen Spendern aufgrund der geringen Füllkapazitäten regelmäßig nachbestellt und ausgetauscht werden muss. Deshalb befindet sich in der Hygienesäule des Linteler Unternehmens ein Drei- beziehungsweise Fünf-Liter-Kanister, der dank intelligenter Konstruktion binnen weniger Sekunden ausgewechselt werden kann. „Der Nachschub an Handdesinfektionsmittel für unsere Kunden ist durch eine langfristige Vereinbarung mit dem Gütersloher Chemieunternehmen Bio-Circle gesichert“, versichert Wolter.

Um maximale Hygiene zu gewährleisten, wurde zur Herstellung der Säule Edelstahl verwendet. Das Material schützt laut Mitteilung vor Viren, Bakterien und Pilzen. Darüber hinaus sei auf ein ansprechendes Design geachtet worden. „Jetzt, da uns das Thema Desinfektion überall in den nächsten Jahren begleitet, sollte es einfach umzusetzen und nebenbei stilvoll sein“, sagt Jens Frommann, ebenfalls Geschäftsführer des Maschinenbauers aus OWL. Mit der Desinfektionssäule habe man als Weltmarktführer für Spargel- und Ananasschälmaschinen das firmeneigene Produktportfolio sinnvoll ergänzt.

Bestellungen aus ganz Europa

„Wir erhalten gerade branchenübergreifende Bestellungen aus ganz Europa und freuen uns, dass ‚Footstep by Hepro‘ so großen Erfolg erzielt. Unser Team hat Tag und Nacht den Desinfektionsspender konstruiert und designed. Dank der Unterstützung lokaler Zulieferer aus dem Kreis Gütersloh können wir unsere Kunden aktuell innerhalb einer Woche die dringend benötigte Hygienesäule zur Verfügung stellen“, freut sich Christoph Wolter über die Dynamik. Der Name „Footstep“ (auf Deutsch: Schritt) entstammt der Bedienung: Lediglich mit einem Tritt auf die Fußtaste wird das Desinfektionsmittel aktiviert. Kunden, die eine Menge ab zehn Stück bestellen, dürfen ihr eigenes Logo in vollem Farbspektrum auf die Säule bringen.