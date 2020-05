Rheda-Wiedenbrück (gl). Republikweit steigt die Zahl der Corona-Infizierten mit Arbeitsplätzen in der Fleischindustrie. Das spiegelt nicht die rückläufigen Zahlen in Deutschland wider. Nun wurden im Stammwerk der Firma Tönnies in Rheda drei Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet.

Seit Montag, 11. Mai, sind auf dem Betriebsgelände in Rheda 6204 Tests vorgenommen worden. Bis Freitagabend wurden 3255 Abstriche in Laboren ausgewertet. Waren bis dato alle Proben der Tönnies-Mitarbeiter negativ, änderte sich dies im Laufe des Freitags.

Betroffene Arbeiter aus Rheda-Wiedenbrück in Quarantäne

Nach Eingang der positiven Testergebnisse beim Kreis Gütersloh hat das Gesundheitsamt die Betroffenen unmittelbar kontaktiert, über die Befunde informiert und die erforderlichen Maßnahmen zur häuslichen Quarantäne in Zusammenarbeit mit der Firma Tönnies eingeleitet. Alle drei Personen sind in Rheda-Wiedenbrück in häuslicher Quarantäne. Die Testungen werden dieses Wochenende fortgesetzt.

Im Laufe der Zeit werden im gesamten Kreisgebiet Gütersloh 7700 Beschäftigte sowie 130 Mitarbeiter der obersten Behörde selbst mit Tätigkeiten beispielsweise in der Fleisch- und Exportkontrolle Corona-Tests unterzogen. Darüber hinaus hatte das NRW-Gesundheitsministerium Wohnraumkontrollen in Gemeinschaftsunterkünften angeordnet, darunter 280 von Tönnies-Beschäftigten allein in Rheda-Wiedenbrück. Laut Behördenauskunft gab es keine besonderen Beanstandungen. Überprüfungen gab es zudem im Kreis Warendorf sowie in den Städten Gütersloh und Verl – mit dem gleichen Ergebnis.

Linke bezweifelt Tönnies-Darstellung

Tönnies-Sprecher Dr. André Vielstädte bekräftigte, das Unternehmen lege seit Jahren im Falle von Gemeinschaftsunterkünften viel Wert auf übergesetzliche Standards, sofern der Betrieb Einfluss darauf nehmen könne.

Der Kreisverband Gütersloh der Partei „Die Linke“ kritisiert unterdessen mit deutlichen Worten die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Miserable Arbeitsbedingungen, mangelnde Hygiene in den oft überfüllten und heruntergekommenen Gemeinschaftsunterkünften sowie zu geringe Abstände am Arbeitsplatz seien Gründe für eine steigende Zahl von Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Kreis der Beschäftigten in der Fleischindustrie. Diese Kritik hatte „Die Linke“ bereits vor dem Bekanntwerden der Infektionen bei Tönnies formuliert.

Corona-Fallzahl im Kreis nahezu unverändert

Der Kreis Gütersloh vermeldete gestern für seinen Zuständigkeitsbereich 608 Corona-Fälle (Vortag: 607), ehe die positiven Tests bei Tönnies publik wurden. Im Zusammenhang mit Covid 19 sind bislang 19 Menschen im Kreis Gütersloh gestorben.