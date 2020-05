Rheda-Wiedenbrück (gl) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 15. Mai, gegen 23.40 Uhr meldete sich eine Angestellte einer Spielothek am Großen Wall in Rheda-Wiedenbrück bei der Polizei und meldete den Beamten einen Raubüberfall, bei dem der Kriminelle die Tageseinahmen erbeutete.