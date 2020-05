Rheda-Wiedenbrück (ei) - Für einen 67-jährigen Mann aus Hannover war in der Nacht zum Samstag seine Fahrt auf der A 2 in Rheda-Wiedenbrück zu Ende. Im Bereich des Kreuzes mit der B 64 ging der Motor des Fiat Ducato in Flammen auf. Dem Mann gelang es noch, den Wagen auf den Seitenstreifen zu lenken.