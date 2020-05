Rheda-Wiedenbrück (wl) - Nicht sommerlich warm, sondern dezent blitzt am Samstagabend die Sonne durch den Wolkenhimmel, die Glocken läuten, und nach und nach kommen Gläubige zum Kirchplatz in Wiedenbrück, um das Sakrament der Eucharistie während der Vorabendmesse unter freiem Himmel zu feiern.

„Unter dem Motto „Wann immer die Sonne lacht“ sollen diese Vorabendmessen im Schatten der St.-Aegidius-Kirche immer dann gefeiert werden, wenn das Wetter es zulässt. Der Grund liegt während der Coronazeiten auf der Hand: Es ist deutlich entspannter und ungezwungener als im geschlossenen Kirchenraum.

Endlich Gottesdienst ohne Masken

Ohne Mundschutzmasken, mit reichlich Platz und mit Gesang – das tat vielen wieder gut. Jeder Besucher nahm sich einen Klappstuhl und hatte freie Platzwahl. Es fühlte sich ein wenig an wie während der Messen der Sommerkirche, die in den Vorjahren während der Sommerferien angeboten worden sind. Gottesdienste wurden an besonderen Orten gefeiert: vom Fußballplatz über den Bauernhof und der Brauerei bis hin zum Blumenhaus.

So gut wie die Sommerkirche wurde das Angebot an diesem Samstag allerdings nicht angenommen. Gerade einmal 50 überwiegend ältere Menschen fanden den Weg zum Kirchplatz. Ob es dem einen oder anderen zu frisch draußen war, ob die Angst vor einer möglichen Ansteckung der Grund war, oder ob man erst einmal abwarten wollte, wie das Angebot allgemein ankommt, bleibt zunächst unbeantwortet. Ein paar Gläubige mehr können es jedoch noch werden, um den Kirchplatz mit dem notwendigen Abstand zu füllen.

Freude über gemeinsames Singen

Pfarrdechant Reinhard Edeler kam mit einer kleinen Abordnung aus der Sakristei. Küsterin Barbara Löckener ging ihm zu Hand, weil Ministranten aufgrund der Auflagen derzeit nicht erlaubt sind. Kantor Jürgen Wüstefeld stand unterdessen am Piano. „Wie schön ist es, dass wir alle zusammen endlich wieder singen dürfen“, freute sich Edeler, der sichtlich froh war, wieder einen Gottesdienst ohne große Einschränkungen feiern zu können.

In seiner Predigt sprach er über die Normalität. Vor einigen Wochen noch hätte niemand gedacht, dass es für uns alle normal sein würde, Abstand zu halten, keine Hände mehr zu schütteln, gute Freunde nicht mehr zu umarmen und Mundschutz zu tragen. Er spannte den Bogen zu Gott, der für die Menschen am Kreuz gestorben ist, und stellte die Frage, ob es sie noch berührt, oder ob es für sie normal ist, dass das passiert sei.

Einen Augenblick am Wegekreuz verharren

In Wochen wie diesen könne man gut über solche Dinge nachdenken und vielleicht auch einmal einen Augenblick an einem Wegkreuz stehenbleiben und über Gott staunen. Über Alltägliches staune niemand, wie beispielsweise über die Natur, die mit aller Kraft gerade auf sich aufmerksam macht oder auch darüber, dass man einen Partner an seiner Seite habe, mit dem man glücklich sei, führte der Pfarrdechant aus. Staunen würde man vielmehr über das, was unnormal ist. „Beten wir gemeinsam darum, dass in unseren Herzen niemals die Langeweile der Normalität aufkommen möge und dass wir auch mal wieder über Dinge staunen können, die für uns normal geworden sind“, betonte er.

Zur Kommunion gab es einige Vorschriften einzuhalten. Es wurde eine Plexiglaswand aufgebaut, der Pfarrdechant desinfizierte sich die Hände und legte einen Mundschutz an. Die Gläubigen reihten sich im erforderlichen Abstand nacheinander ein und empfingen die Kommunion. Aber sonst war es einfach zum Staunen „normal“.