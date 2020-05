Rheda-Wiedenbrück (bit) - Die FDP steht für die Stadtratswahl am Sonntag, 13. September, einmütig hinter Betriebswirt Patrick Büker. Der 28-Jährige ist die Nummer eins auf der Reserveliste. So hat es die Wahlversammlung in der Mensa der Gesamtschule in Rheda entschieden.