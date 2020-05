Von 6178 liegen die Laborbefunde bereits vor. 6174 sind negativ, vier positiv. Damit hat sich die Zahl der an Covid-19 Erkrankten seit der letzten Meldung des Kreises nicht erhöht. Die Testungen wurden am Dienstag fortgesetzt. Derweil hat der Corona-Ausbruch in einem Zerlegebetrieb in Dissen (Landkreis Osnabrück) auch Folgen für Rheda-Wiedenbrück. Dort wurden 26 Beschäftigte positiv getestet, von denen drei in der Doppelstadt an der Ems wohnhaft sind. Die Infizierten befinden sich laut Mitteilung in Quarantäne.