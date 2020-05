Rheda-Wiedenbrück (gl) - Zwischen Freitag, 21.45 Uhr, und Samstag, 7.45 Uhr, sind Kriminelle in den Jugendtreff „Alte Emstorschule“ an der Wilhelmstraße in Rheda eingestiegen. Innerhalb des Gebäudes brachen sie die Tür zu einem Büro auf und durchwühlten dort Schubladen sowie Schränke.