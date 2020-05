Rheda-Wiedenbrück (gl) - In der Nacht zu Donnerstag mussten Feuerwehr und Polizei in der Zeit von 2.10 Uhr und 2.20 Uhr zu verschiedenen Bränden in Rheda-Wiedenbrück ausrücken.

In der Straße „Am Neuen Werk“ brannten an drei Stellen zeitgleich verschiedene Mülltonnen, teilte die Polizei mit. Die Mülltonnen standen so weit auseinander, dass sie jeweils einzeln entzündet worden sein mussten. Kurze Zeit später entdeckten Polizeikräfte in der Marienstraße eine weitere Mülltonne entdecken, welche ebenfalls in Flammen stand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Bei der Aufklärung der Straftaten hofft die Polizei Gütersloh auf Unterstützung von Zeugen (Tel. 05241-8690).