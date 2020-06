Rheda-Wiedenbrück (gl) - Am Schorlemer Weg in Rheda haben Kriminelle zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, vermutlich per Manipulation des Türschlosses einen Audi geknackt. Sie entwendeten ein Portemonnaie, in der sich unter anderem eine geringe Summe Bargeld befand.