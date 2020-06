Rheda-Wiedenbrück (gl) - Nachdem ein 59-Jähriger am Donnerstag im Rathaus Rheda verbal ausfallend geworden ist, rückte die Polizei an. Als die Beamten eintrafen, hielt sich der Mann inzwischen in einem nahen Eiscafé auf. Er war alkoholisiert und hatte eine Platzwunde am Kopf.