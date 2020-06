„Es muss endlich etwas passieren“, sagt Daniel Ackermann mit Blick auf die seiner Meinung nach vielerorts völlig unzureichende Ausstattung von Schulen mit digitalen Lernmedien. „Dass dringender Handlungsbedarf besteht, hat nicht zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt.“ Nicht nur zahlreiche Bildungseinrichtungen seien während der mehrwöchigen Zwangsschließung in Sachen Homeschooling und Onlineunterricht an ihre Grenzen gestoßen, sondern auch etliche Schüler. „Das lag sowohl an fehlenden Programmen als auch an nicht vorhandenen oder technisch veralteten Hardwarekomponenten“, erklärt Ackermann.

Leistungsstarke Hardware

Damit soll in Nordrhein-Westfalen zeitnah Schluss sein, fordert der 19-Jährige, der am Wiedenbrücker Ems-Berufskolleg die Höhere Handelsschule mit den Schwerpunkten Betriebswirtschaftslehre und Spanisch absolviert hat. „Erfolgreich von Zuhause aus lernen zu können darf keine Frage des Gelds sein“, sagt Ackermann und verweist darauf, dass längst nicht alle Eltern die finanziellen Mittel hätten, um ihrem Nachwuchs leistungsstarke Computer, Notebooks oder Tablets zur Verfügung zu stellen.

Hintergrund

Die coronabedingte präsenzunterrichtsfreie Zeit fiel für Daniel Ackermann und seine Mitschüler am Ems-Berufskolleg mitten in die Vorbereitungen für die Abschlussprüfungen. Der Einsatz der Lehrer, die Schüler trotz des nicht möglichen persönlichen Kontakts fit für die finalen Arbeiten zu machen, sei zwar vorbildlich gewesen, sagt der 19-Jährige. Trotzdem habe sich gezeigt, dass die technischen Voraussetzungen eine Eins-zu-Eins-Übertragung des Präsenzunterrichts im Klassenzimmer auf digitale Kanäle nicht zuließen. „Der Online-Unterricht fand im Wesentlichen so statt, dass wir von unseren Lehrern in den vier Hauptfächern Aufgaben zugeschickt bekamen und drei Tage später die Lösungen erhalten haben“, sagt Ackermann. Der angehende Bürokaufmann ist überzeugt: „Da geht mehr.“ Nicht nur die Kinder und Jugendlichen, auch die Lehrer seien durchweg offen für digitale Formen der Wissensvermittlung. „Einzig die technischen Grundvoraussetzungen müssen passen“, sagt er. Der Idealfall sei es, wenn Schüler im Krankheitsfall von Zuhause aus online den Unterricht im Klassenzimmer verfolgen könnten. „Dann würde niemand mehr wichtigen Lernstoff verpassen“, erklärt Daniel Ackermann.

Der künftige Auszubildende zum Bürokaufmann fordert, dass entsprechende Endgeräte allen Kindern und Jugendlichen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. „Ein Ausleihsystem wäre ein guter Weg“, sagt Daniel Ackermann. Digitales Lernen müsse bereits in der Grundschule möglich sein, betont der 19-Jährige. „Es ist wichtig, dass Schüler so früh wie möglich an diese Form der Wissensvermittlung und -vertiefung herangeführt werden.“

Bei Lippenbekenntnissen soll es nicht bleiben

Der Absolvent der Höheren Handelsschule hat die Beobachtung gemacht, dass es in Sachen Digitalisierung oft bei bloßen Lippenbekenntnissen der Politik bleibt. „Das will ich mit meiner Petition ändern“, sagt er.

Verbesserungen so schnell wie möglich

Daniel Ackermann setzt darauf, dass „bestenfalls schon im kommenden Schuljahr“ erste Verbesserungen in den Unterrichtsalltag quer über alle Bildungsformen hinweg Einzug halten. Dabei denkt er nicht in erster Linie an die nächste Zwangsschließung der Bildungseinrichtungen: „Wir wollen nicht hoffen, dass Corona oder eine andere Krankheit zeitnah dazu führen wird. Und wenn doch, dann sind Schulen und Schüler gleichermaßen gerüstet“, unterstreicht er.

Hoffen auf den großen Wurf

Viel wichtiger ist Daniel Ackermann nach eigenem Bekunden, dass digitales Lernen im ganz normalen Unterrichtsalltag ein stärkeres Gewicht bekommt. Sich nach Schulschluss von Zuhause aus neues Wissen anzueignen, Recherchearbeit im Internet zu betreiben oder sich mit Mitschülern im Videochat zur Gruppenarbeit oder zur Online-Nachhilfe zu treffen, darum gehe es beim digitalen Lernen der Zukunft insbesondere, ist er überzeugt.

„Es ist wichtig, dafür jetzt flächendeckend die technischen Voraussetzungen zu schaffen“, sagt Daniel Ackermann. „Und dazu braucht es kein Stückwerk, sondern den ganz großen Wurf.“