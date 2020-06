Der Mann hatte seine Partnerin (28) auf einem einsamen Waldweg bei Rheda blutig geprügelt. Motiv: Eifersucht. Die Studentin für Wirtschaftsrecht und der Lagerarbeiter: „eine siebenjährige On-Off-Beziehung“, sagte die Frau. Sie hat mit ihrem Freund abgeschlossen. Der Mann entpuppte sich als Macho. „Ich sehe ihn als einen Narzissten“, stellte die Ex-Freundin nüchtern fest. „Er ist krankhaft eifersüchtig.“ Oft beschimpfte er sie, mal in Deutsch, mal in Arabisch: „Du Hure!“ Sie blieb ihm treu ergeben.

Täglich überprüft er ihre Handykontakte

Ihre Handykontakte überprüfte er täglich. Ende 2018 war von Heirat die Rede. Er wollte sie zuhause sehen, Kinder haben. Sie wollte Karriere machen, bestand ihre Prüfungen an der Uni Bielefeld. Zum finalen Drama kommt es am 23. Dezember 2018: Er fängt sie morgens am Bahnhof, von wo sie nach Bielefeld zur Uni fahren will, ab und zwingt sie, ins Auto einzusteigen, das er sich ausgeliehen hat. Er droht: „Du kommst aus dieser Sache nicht mehr lebend raus.“

Mehrere Stunden in einem Waldstück bei Rheda vergehen, in denen er sie verhört, beleidigt, schlägt. Sie blutet aus dem Mund, er steigt aus, um zu urinieren. Da verriegelt sie den PKW von innen. Ihr gelingt es jedoch nicht, den Wagen im Rückwärtsgang zu bewegen. Mit der bloßen Faust schlägt der Mann eine Scheibe ein, zerrt die Frau auf den Waldboden, Tritte und Schläge folgen, Tenor: „Du wirst sterben. Aber ich mach mir dabei nicht die Hände schmutzig.“ Er fordert sie auf, sich von einem Hochhaus zu stürzen oder vor einen Zug zu werfen. Vordersitze und Armaturen sind voller Blut. Da fährt sie mit ihm zu einer Tankstelle, beide beseitigen per Staubsauger die Glasscherben im Auto: „Die waren ihm wichtiger als meine Verletzungen“, sagt sie.

Stunden voller Pein und Prügel auf einem Waldweg

Er zwingt sie zu einem zweiten Verhör, wieder auf dem Waldweg. Nach mehreren Stunden voller seelischer Pein und Prügel fährt er wegen seiner Hand in ein Krankenhaus. Da gelingt ihr endlich die Flucht. Wochenlang geht sein Terror danach noch weiter. Für Verstöße gegen eine Anordnung des Familiengerichts, die Frau nicht mehr zu verfolgen, bekommt er 23 Tage Ordnungshaft, die er bis jetzt noch nicht abgesessen hat. Am Dienstag stierte der 31-Jährige auf den Boden des Gerichtssaals. Seine Anwältin setzt auf Therapie: „Er stellte sich seinem Problem.“ Die Nebenklägerin: „Aber seine Einsicht hat er bisher nicht gelebt.“