600 positive Corona-Tests bei Tönnies

Der Kreis Gütersloh und Deutschlands größter Fleischkonzern haben für 15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz terminiert, in der über die Situation und weitere Details informiert werden soll. Nachdem bis Dienstag bereits mehr als 128 Tönnies-Beschäftigte positiv auf das Coronvirus getestet worden waren, hatte der Kreis am Dienstag einen Test für rund 1000 Mitarbeiter angeordnet. Erste Ergebnisse am Mittwochmorgen bestätigten die Befürchtung eines großen Ausbruchs in einem Bereich der Schweinezerlegung. Bei rund 600 getesteten Mitarbeitern waren mindestens rund 475 positive Befunde gefunden worden. Weitere 400 Ergebnisse stehen noch aus.

Mit den rund 600 positiven Corona-Tests der vergangenen Tage hat der Kreis den von Bund und Land für verschärfte Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie vereinbarten Grenzwert von 50 Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner deutlich überschritten. Auf die Bevölkerung des Kreises umgerechnet liegt diese Marke bei 182 Fällen innerhalb einer Woche. Durch den Ausbruch droht nun zumindest die vorübergehende Betriebsschließung bei Tönnies, womöglich müssen aber sogar im gesamten Kreis generelle Einschränkungen bei den Lockerungen für die Allgemeinheit vorgenommen werden. Dies könnte neben Schulen vor allem auch den Handel oder die Gastronomie betreffen.

Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) will einen Lockdown verhindern, auch weil der Infektionsherd klar auf den Fleischkonzern und dessen Belegschaft zurückgehe und nicht auf die restliche Bevölkerung. Von 134 aktiven Corona-Fällen am Montag waren 120 auf Tönnies-Beschäftigte und deren Umfeld zurückzuführen und nur 14 auf andere Bürger. Am Dienstagabend hatte sich Adenauerwährend einer CDU-Wahlveranstaltung in Steinhagen zur Entwicklung bei Tönnies geäußert.

Der Landrat führte dabei die Häufung der Fälle auf die Öffnung der innereuropäischen Grenzen zurück. Die Hälfte der fast 7000 Tönnies-Beschäftigten in Rheda-Wiedenbrück sind zumeist osteuropäische Werkvertragsarbeit. Viele von ihnen seien offenbar sofort nach den Lockerungen zu ihren Familien nach Hause gefahren und einige mit dem Virus zurückgekommen. Tönnies hatte mit präventiven Tests gerade auch bei Reiserückkehrern eine Eintragung des Virus in den Betrieb verhindern wollen. Dies ist aber nun offenbar fehlgeschlagen.

Adenauer sprach von einer „ganz schwierigen Situation“. Am Dienstagabend nannte er auch die Kosequenzen einer Werksschließung: Zum einen würden sich bei den Schweinemästern die Tiere stauen und drohten wirtschaftliche Einbußen. Zum anderen würden 40 Prozent der Lebensmittel, die mit Fleisch zu tun haben, in den Regalen der Supermärkte fehlen. Für diesen Fall befürchtet Adenauer auch Hamsterkäufe.