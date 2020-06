Nachdem am Wochenende fast 50 neue Corona-Fälle bei Tönnies in Rheda gemeldet worden waren, hatte der Kreis Gütersloh seine Massentestungen am Dienstag fortgesetzt. 1000 Mitarbeiter wurden untersucht, 500 Ergebnisse liegen inzwischen vor. Bis zu 400 davon sollen positiv sein.

Lockdown noch abzuwenden?

Bewahrheitet sich das, dürfte ein lokaler Lockdown im Kreis Gütersloh immer wahrscheinlicher werden. Denn die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner wäre damit überschritten.

Zurzeit tagt im Gütersloher Kreishaus ein Krisenstab. Für den Nachmittag hat die Kreisverwaltung eine Pressekonferenz angekündigt. Dann soll es weitere Einzelheiten geben.

Lage spitzt sich immer weiter zu

Bis Dienstag war es am Tönnies-Stammsitz in Rheda bereits zu 128 Covid-19-Neuinfektionen innerhalb der Belegschaft, die zu einem großen Teil aus osteuropäischen Werkvertragsarbeitern besteht, gekommen. In den vergangenen Wochen war die Zahl der Corona-Fälle bei Tönnies in Rheda hingegen vergleichsweise gering.