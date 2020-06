Schlachtung bei Tönnies vorerst gestoppt

Das hat weitreichende Folgen – vor allem für das Unternehmen, aber auch für die Menschen im Kreis Gütersloh. Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) hat Fleischkonzern-Chef Clemens Tönnies am Mittwoch während einer Krisensitzung im Gütersloh Kreishaus angewiesen, die Schlachtung im Werk Rheda zu schließen und auch alle anderen Produktionsbereiche soweit wie möglich zurückzufahren. Adenauer spricht von einem „Shutdown“ für das Unternehmen Tönnies, betont aber zugleich, dass es einen allgemeinen Lockdown im Kreis Gütersloh nicht geben wird. Diese Entscheidung habe er gemeinsam mit NRW-Arbeits- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) gefällt.

Kritischer Grenzwert weit überschritten

Die Corona-Fallzahlen hätten auch eine andere Entwicklung zugelassen. Denn nach den jüngsten Testergebnissen bei Tönnies liegt der Kreis Gütersloh weit über dem zulässigen Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Wird diese Marke überschritten, sollen Maßnahmen zur Einschränkung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus’ in Erwägung gezogen werden. Darauf hatten sich vor einigen Wochen Bund und Länder verständigt.

Es gibt aber einen gewissen Spielraum, wie Thomas Kuhlbusch, Corona-Krisenstabsleiter sowie Referent für Ordnung und Recht beim Kreis Gütersloh, unterstreicht. „Weil sich das Infektionsgeschehen ganz klar auf einen Hotspot – nämlich die Firma Tönnies – begrenzen lasse, seien für alle Bürger verbindliche Schutzmaßnahmen wie zu Beginn der Corona-Pandemie aktuell kein Thema.

Schulen ab Donnerstag geschlossen

Familien mit Kindern sind trotzdem Leidtragende der am Mittwoch bekanntgewordenen Beschlüsse des Gütersloher Corona-Krisenstabs. Die gerade erst wiedereröffneten Schulen bleiben von Donnerstag an geschlossen. Erst nach den Ferien soll der Unterricht weitergehen. Auch die Kindertagesstätten bleiben dicht. Es soll aber Notbetreuungen und Ausnahmen etwa für Abiturprüfungen geben, wie Landrat Adenauer erklärt. Die Entscheidung, Schulen und Kitas zu schließen, sei deshalb getroffen worden, weil sich dort das Virus besonders schnell verbreite.

„Es tut uns leid“

„Es tut uns aufrichtig leid.“ Unternehmenssprecher Dr. André Vielstädte bittet während der gemeinsamen Pressekonferenz von Fleischwerk und Kreisverwaltung im Namen der Eigentümerfamilie Tönnies um Entschuldigung. Die Gesundheit der Mitarbeiter und der Menschen in der Region stehe nun an erster Stelle, sagt er. Erst weit dahinter rangiere das Unternehmen.

Produktion ruht bis zu zwei Wochen

Wann die Produktion bei Tönnies in Rheda wieder aufgenommen werden kann, steht zurzeit in den Sternen. Landrat Sven-Georg Adenauer geht von einem Zeitraum zwischen sieben und 14 Tagen aus, „vielleicht auch länger“. Man habe verschiedene Konzepte zur schrittweisen Wiederaufnahme der Produktion in der Hinterhand, sagt Dr. Gereon Schulze Althoff, Corona-Krisenstabsleiter bei Tönnies. „Aber wann es letztlich weitergeht, bestimmen die Behörden.“

Bei den Massentestungen des Kreises vor einigen Wochen, bei denen fast alle der 7000 Tönnies-Beschäftigten am Standort Rheda untersucht worden waren, wurden kaum Covid-19-Infektionen festgestellt. In den vergangenen Tagen kamen dann immer neue Fälle dazu – zuletzt fast 50 am vergangenen Wochenende.

657 Mitarbeiter positiv getestet

Daraufhin ließ der Kreis Gütersloh am Dienstag 1050 Mitarbeiter insbesondere aus den Bereichen Zerlegung und Kantine testen. Inzwischen liegen 983 Befunde vor, 657 sind positiv, 326 negativ. Weitere Ergebnisse werden für Donnerstag erwartet.

„Uns ist es lange gelungen, das Virus aus dem Betrieb herauszuhalten“, sagt Vielstädte. Den jüngsten Anstieg führt er auf die Rücknahme der Reisebeschränkungen zurück. Viele der zumeist osteuropäischen Werkvertragsarbeiter hätten die Möglichkeit genutzt, für ein paar Tage ihre Heimat zu besuchen. Wahrscheinlich sei es dort zu einzelnen Ansteckungen gekommen, die im Betrieb zu lange unbemerkt geblieben seien. Dadurch habe sich das Virus rasant ausgebreitet. Erst nach und nach hätten sich die Hinweise verdichtet, dass es einen neuen Ansteckungsherd innerhalb der Belegschaft womöglich in der Zerlegungsabteilung gibt.

„Das war zu erwarten“

Almuth Stork, Mitbegründerin der Interessengemeinschaft (IG) Werkfairträge und praktizierende Medizinerin, zeigt sich wenig überrascht über die jüngsten Entwicklungen bei Tönnies in Rheda: „Das war zu erwarten.“

Bereits im März habe sie vor einer Situation gewarnt, wie sie nun eingetreten sei. Ursächlich für die hohe Zahl an Neuinfektionen bei Tönnies seien zweifelsohne die Beschäftigung- und Lebensbedingungen der vielen tausend Werkvertragsarbeiter. Ein Mindestabstand von eineinhalb Metern sei zumindest unter Normalbedingungen in der Produktion nicht üblich gewesen. Ganz zu schweigen vom häuslichen Umfeld: „Wenn sich zwei oder drei Personen ein Zimmer und sechs oder sieben Menschen eine Toilette teilen, dann ist das vor dem Hintergrund der Pandemie ein großes Problem“, sagt Almuth Stork.