Fallzahlen steigen in beiden Kreisen

Kreis Gütersloh:

Die Zahl der Infizierten steigt deutlich an. Im Kreis Gütersloh waren zum Stand 18. Juni, 0 Uhr, 959 (17. Juni: 849 laborbestätigte Coronainfektionen erfasst. Das sind 110 mehr als am Tag zuvor. Vor allem betroffen ist Rheda-Wiedenbrück: 209 Fälle gibt es nun, 149 waren es am Tag zuvor. In Gütersloh sind es 223, am Tag zuvor waren es 199. Der aufgezeigte Stand entspricht der Situation um 0 Uhr und spiegelt noch nicht die aktuellen Entwicklungen bei Tönnies wider, schreibt der Kreis.

Kreis Warendorf:

Mehr als 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus – das meldet die Kreisverwaltung Warendorf am Donnerstag (18. Juni). Alle können mit dem jüngsten Ausbruchsgeschehen bei der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück in Verbindung gebracht werden.

Robert Tönnies:

In dem Schreiben vom 17. Juni wirft Robert Tönnies, Mitinhaber des Schlachtbetriebs mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück, der Geschäftsleitung und dem Beirat des Konzerns unverantwortliches Handeln sowie die Gefährdung des Unternehmens und der Bevölkerung vor. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass es unter den Mitarbeitern des Schlachtbetriebs in Ostwestfalen zu einem großen Ausbruch von Corona-Infizierten gekommen ist. Nach der Ursache wird derzeit noch gesucht. Der Kreis Gütersloh ordnete Quarantäne für die Betroffenen an und schloss bis zu den Sommerferien erneut als Vorsichtsmaßnahme Schulen und Kindergärten. Robert Tönnies (42 Jahre) hält wie sein Onkel Clemens (64) 50 Prozent an dem Unternehmen. Seit Jahren streiten sich die beiden um die Führung und Ausrichtung des Konzerns. Robert, Sohn des verstorbenen Firmengründers Bernd Tönnies, wirft der Geschäftsleitung und dem kontrollierenden Beirat vor, seit 2017 geltende Unternehmensleitsätze zur Abschaffung von Werkverträgen nicht umzusetzen.

Robert Tönnies sieht Abmachung nicht umgesetzt

Er sei mit seinen Hinweisen und Vorstößen stets abgeblockt worden, heißt es in dem Brief. „Dass gerade in Schlachtbetrieben die Infektionszahlen weit überdurchschnittlich hoch sind, ist ganz sicher auch dem System der Werkverträge geschuldet; es zwingt viele Arbeiterinnen und Arbeiter in unzumutbare Wohnverhältnisse, die mit einem hohen Ansteckungsrisiko verbunden sind und nur wenig Schutzmöglichkeiten bieten, wenn einmal eine Infektion auftritt“, schreibt Robert Tönnies.

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) forderte gestern nach dem

jüngsten Corona-Ausbruch beim Fleischerzeuger Tönnies in Rheda-Wiedenbrück

rasche Änderungen im deutschen Arbeitsrecht gefordert.

„Wir müssen auch eine Generalunternehmerhaftung haben für die Lebensverhältnisse dieser Menschen, wenn sie zum Beispiel in Sammelunterkünften leben“, sagte Laumann am Donnerstagmorgen bei WDR2 mit Blick auf ausländische Arbeitnehmer, die bei Subfirmen beschäftigt sind. Die Schlachtindustrie habe sich eine Systematik über die Werkverträge angewöhnt, wo man einfach sagen müsse, „dass sich die Besitzer von Schlachthöfen nicht mehr verantwortlich fühlen für große Teile der Belegschaft", verdeutlichte Laumann.

Keine Änderungen vor Sommerpause zu erwarten

„Ich finde, wir brauchen jetzt wirklich eine klare restriktive Gesetzesüberarbeitung. Und es muss im Grunde dazu kommen, dass der, der einen Schlachthof besitzt, auch eine Haftung hat für die Werkvertragsarbeitnehmer, für die ausländischen Arbeitnehmer, die wir ja dringend auch in dieser Branche - das muss man ja ganz klar sagen - brauchen“, betonte Laumann. NRW werde das mit Nachdruck verfolgen.

Der CDU-Politiker kritisierte, dass nach den zurückliegenden Corona-Ausbrüchen in Coesfeld und anderen Betrieben der Fleischindustrie zwar in Berlin Änderungen im Arbeitsrecht in den Fokus genommen worden seien, aber bislang Ergebnisse wohl nicht vor der parlamentarischen Sommerpause zu erwarten seien. Der jüngste Corona-Ausbruch in der Fleischindustrie wurde bei Deutschlands Marktführer Tönnies im Werk in Rheda festgestellt. Mehr als 650 Menschen haben sich infiziert.