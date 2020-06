Sicherheitsdienst bewacht Unterkünfte

Verl engagiert Sicherheitsdienst:

In Verl leben rund 500 Menschen, die in einem Werkvertragsverhältnis stehen, allein etwa 350 von ihnen arbeiten bei Tönnies. „Angesichts der hohen Zahl positiver Coronatests bei Tönnies ist davon auszugehen, dass auch für einen großen Teil der in Verl wohnhaften Beschäftigten mitsamt ihrer Familien und Kontaktpersonen eine mindestens zweiwöchige Quarantäne gilt“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. „Die strikte Einhaltung der Quarantäne ist unerlässlich, um die weitere Ausbreitung des Virus in unserer Stadt zu minimieren. Deshalb werden wir voraussichtlich bereits ab dem morgigen Freitag einen externen Sicherheitsdienst beauftragen, uns bei den Kontrollen zu unterstützen“, kündigt Bürgermeister Michael Esken an. Im Bereich Zollhausweg in Sürenheide soll ein mobiler Stützpunkt errichtet werden, der 24 Stunden besetzt ist – zunächst für 14 Tage. „Bei Bedarf verlängern wir die Maßnahme“, betont Esken. Der mobile Stützpunkt soll dazu dienen, die Situation vor Ort rund um die Uhr im Blick zu haben. Aber auch die anderen Unterkünfte von betroffenen Werkvertragsarbeiterinnen und -arbeitern im Stadtgebiet sollen in unregelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Im Hintergrund wird zudem ein Bereitschaftsdienst arbeiten, der – soweit erforderlich – bei Verstößen unverzüglich ordnungsrechtliche Bescheide veranlassen kann. „Ich gehe davon aus, dass weitere Maßnahmen zeitnah ergriffen werden müssen. Über Kostenbeteiligungen werden wir im Anschluss bestimmt zu reden haben. Aber jetzt müssen wir erst einmal im Sinne der Verler Bürger handeln“, betont Michael Esken. Als weitere Sofortmaßnahme ist der Verzehr von Speisen und Getränken im Umfeld des Lebensmittelmarktes an der Grillenstraße untersagt, um Ansammlungen von Menschen zu vermeiden.

Bielefeld reagiert:

Der Anstieg von Corona-Infizierten im benachbarten Kreis Gütersloh hat Folgen für die Menschen in Bielefeld: Nach Angaben der Stadt wurden am Donnerstag die Schulen und Kitas darüber informiert, dass die Kinder von Tönnies-Beschäftigen nach Hause geschickt werden müssen. Andere Kinder aus dem Kreis Gütersloh betrifft diese Maßnahme nicht, wie die Stadt mitteilte.

Spontandemos:

Am Donnerstag ist es laut einer Mitteilung der Polizei zu verschiedenen nicht ordnungsgemäß angemeldeten Versammlungen in Rheda-Wiedenbrück gekommen. Es ging um die geschlossenen Kitas und Schulen. „Der Polizei ist bewusst, dass diese Entwicklung viele Menschen im Kreis betrifft. Diese Einschränkungen gehen auch mit einer emotionalen Betroffenheit einher. Dafür haben wir großes Verständnis“, schreibt die Polizei. Versammlungen müssten aber angemeldet werden.

Kliniken machen zu:

Das Klinikum Bielefeld teilt mit, dass Patientenbesuche bis auf Weiteres nicht möglich sind. Das gilt nach Informationen der „Glocke“ auch für das Klinikum Gütersloh.

Elternvertreter schreiben offenen Brief an Clemens Tönnies:

Darin heißt es: Sehr geehrter Herr Tönnies, der Verbund Jugendamtselternbeiräte OWL möchte mit Ihnen über die Auswirkungen der COVID-19-Infektionen in Ihrem fleischverarbeitenden Unternehmen für die Kinder und Familien in OWL sprechen. Nach wochenlangen Schul- und Kitaschließungen werden die Einrichtungen erneut aufgrund der Vorfälle in Ihren Schlachtbetrieb geschlossen. Die Familien haben in den letzten Wochen viel leisten müssen und sind teilweise von Arbeitslosigkeit bedroht und am Rande ihrer Belastbarkeit angekommen. Durch die angestiegenen COVID-19-Fälle müssen Eltern wieder ihre Arbeitgeber vertrösten und Einkommensverluste hinnehmen. Es kann doch nicht sein, dass Kindertagesstätten aufgrund der Infektionen in Ihrem Unternehmen unter Generalverdacht gestellt werden. Wir möchten mit Ihnen darüber reden, wie viele Ihrer Mitarbeiter tatsächlich Kinder in den umliegenden Schulen und Kitas betreuen lassen? Werden Sie sich nach der Welle in Ihren Unternehmen in den umliegenden Kindertageseinrichtungen revanchieren, in dem Sie Projekte für eine Kinderbetreuung in den Sommerferien finanziell unterstützen oder für das nächste Kita-Jahr Ausbildungsplätze im Kita-Bereich fördern oder Spenden für eine bessere Ausstattung in den Kindertageseinrichtungen zur Verfügung stellen? Oder einen Fond für Familien, die durch die Schul- und Kita-Schließungen in finanzielle Notlagen gekommen sind, initiieren?

Kreis Gütersloh:

Die Zahl der Infizierten steigt deutlich an. Im Kreis Gütersloh waren zum Stand 18. Juni, 0 Uhr, 959 (17. Juni: 849 laborbestätigte Coronainfektionen erfasst. Das sind 110 mehr als am Tag zuvor. Vor allem betroffen ist Rheda-Wiedenbrück: 209 Fälle gibt es nun, 149 waren es am Tag zuvor. In Gütersloh sind es 223, am Tag zuvor waren es 199. Der aufgezeigte Stand entspricht der Situation um 0 Uhr und spiegelt noch nicht die aktuellen Entwicklungen bei Tönnies wider, schreibt der Kreis.

Kreis Warendorf:

Mehr als 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus – das meldet die Kreisverwaltung Warendorf am Donnerstag (18. Juni). Alle können mit dem jüngsten Ausbruchsgeschehen bei der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück in Verbindung gebracht werden.

FDP kritisiert Kreisverwaltung:

Zu den vom Landrat des Kreises Gütersloh, Sven-Georg Adenauer, angeordneten Schließungen von Schulen und Kindertageseinrichtungen im gesamten Kreis beziehen die Freien Demokraten Stellung. Sie werfen dem Landrat nach dem Bekanntwerden von bislang über 650 bestätigten Corona-Fällen bei Beschäftigten des Tönnies-Konzerns in Rheda-Wiedenbrück undifferenzierten Aktionismus vor. Demnach sei die Schließung von Schulen und Kindertageseinrichtungen in Rheda-Wiedenbrück und der näheren Umgebung zur Eindämmung von Infektionsketten begrüßenswert und nachvollziehbar. Für die Freien Demokraten ist es jedoch inakzeptabel, dass offenbar völlig undifferenziert alle Einrichtungen im Kreis geschlossen werden.

Grüne machen Druck:

Der massive Ausbruch von Corona zeigt erneut, dass die Arbeits- und Wohnungs-Bedingungen im Umfeld des Massenschlachtbetriebs Tönnies dringender Verbesserungen bedarf, heißt es in einer Mitteilung. Es sei richtig, dass der Betrieb geschlossen und Quarantäne angeordnet wurde, um die Infektionsketten zügig zu unterbrechen. „Es ist ein Unding, dass die Kinder und Eltern die Zeche für die schwerwiegenden Versäumnisse der Firma Tönnies zahlen, wenn ab morgen die Schulen und Kitas pauschal wieder schließen müssen“, schreiben die Grünen.

Robert Tönnies:

In dem Schreiben vom 17. Juni wirft Robert Tönnies, Mitinhaber des Schlachtbetriebs mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück, der Geschäftsleitung und dem Beirat des Konzerns unverantwortliches Handeln sowie die Gefährdung des Unternehmens und der Bevölkerung vor. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass es unter den Mitarbeitern des Schlachtbetriebs in Ostwestfalen zu einem großen Ausbruch von Corona-Infizierten gekommen ist. Nach der Ursache wird derzeit noch gesucht. Der Kreis Gütersloh ordnete Quarantäne für die Betroffenen an und schloss bis zu den Sommerferien erneut als Vorsichtsmaßnahme Schulen und Kindergärten. Robert Tönnies (42 Jahre) hält wie sein Onkel Clemens (64) 50 Prozent an dem Unternehmen. Seit Jahren streiten sich die beiden um die Führung und Ausrichtung des Konzerns. Robert, Sohn des verstorbenen Firmengründers Bernd Tönnies, wirft der Geschäftsleitung und dem kontrollierenden Beirat vor, seit 2017 geltende Unternehmensleitsätze zur Abschaffung von Werkverträgen nicht umzusetzen.

Robert Tönnies sieht Abmachung nicht umgesetzt

Er sei mit seinen Hinweisen und Vorstößen stets abgeblockt worden, heißt es in dem Brief. „Dass gerade in Schlachtbetrieben die Infektionszahlen weit überdurchschnittlich hoch sind, ist ganz sicher auch dem System der Werkverträge geschuldet; es zwingt viele Arbeiterinnen und Arbeiter in unzumutbare Wohnverhältnisse, die mit einem hohen Ansteckungsrisiko verbunden sind und nur wenig Schutzmöglichkeiten bieten, wenn einmal eine Infektion auftritt“, schreibt Robert Tönnies.

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) forderte gestern nach dem

jüngsten Corona-Ausbruch beim Fleischerzeuger Tönnies in Rheda-Wiedenbrück

rasche Änderungen im deutschen Arbeitsrecht gefordert.

„Wir müssen auch eine Generalunternehmerhaftung haben für die Lebensverhältnisse dieser Menschen, wenn sie zum Beispiel in Sammelunterkünften leben“, sagte Laumann am Donnerstagmorgen bei WDR2 mit Blick auf ausländische Arbeitnehmer, die bei Subfirmen beschäftigt sind. Die Schlachtindustrie habe sich eine Systematik über die Werkverträge angewöhnt, wo man einfach sagen müsse, „dass sich die Besitzer von Schlachthöfen nicht mehr verantwortlich fühlen für große Teile der Belegschaft", verdeutlichte Laumann.

Keine Änderungen vor Sommerpause zu erwarten

„Ich finde, wir brauchen jetzt wirklich eine klare restriktive Gesetzesüberarbeitung. Und es muss im Grunde dazu kommen, dass der, der einen Schlachthof besitzt, auch eine Haftung hat für die Werkvertragsarbeitnehmer, für die ausländischen Arbeitnehmer, die wir ja dringend auch in dieser Branche - das muss man ja ganz klar sagen - brauchen“, betonte Laumann. NRW werde das mit Nachdruck verfolgen.

Der CDU-Politiker kritisierte, dass nach den zurückliegenden Corona-Ausbrüchen in Coesfeld und anderen Betrieben der Fleischindustrie zwar in Berlin Änderungen im Arbeitsrecht in den Fokus genommen worden seien, aber bislang Ergebnisse wohl nicht vor der parlamentarischen Sommerpause zu erwarten seien. Der jüngste Corona-Ausbruch in der Fleischindustrie wurde bei Deutschlands Marktführer Tönnies im Werk in Rheda festgestellt. Mehr als 650 Menschen haben sich infiziert.