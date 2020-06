Andere Partyteilnehmer hatten den Betrunkenen gegen 21.45 Uhr daran hindern wollen, sich an das Steuer des Wagens zu setzen – vergeblich. Schon beim Ausparken kollidierte der junge Mann mit zwei anderen Fahrzeugen zusammen und hatte wohl auch vergessen, dass er sich in einer Sackgasse befindet. Nach wenigen Metern prallte der Mann dann mit dem Kombi in die Leitplanke am Ende der Straße und streifte zudem die Eurobahn, die gerade die Stelle passierte und auf dem Weg nach Münster war. Glücklicherweise wurden weder der 56-Jährige Lokführer noch der Zugbegleiter oder einer der sieben Fahrgäste verletzt.

An der Unfallstelle kam es dann noch bis zum Eintreffen der Polizeibeamten zu einer Rangelei. Der Pkw-Fahrer musste an der Unfallstelle im Rettungswagen notärztlich behandelt werden und wurde später ins Krankenhaus eingeliefert. Für die Fahrgäste wurden zwei Taxen organisiert, so dass sie ihre Reise fortsetzen konnten.

Der Löschzug Rheda rückte mit zwei Fahrzeugen und elf Kameraden an, auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut und bei einbrechender Dunkelheit die Unfallstelle ausgeleuchtet. Der Ford musste abgeschleppt werden, der Zug wurde in den Bahnhof Rheda gefahren.