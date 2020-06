Das sagte die stellvertretende Pressesprecherin des Kreises Gütersloh, Beate Behlert, am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Sechs von ihnen würden intensivmedizinisch behandelt, darunter seien fünf bei Tönnies beschäftigt. Zwei der sechs Patienten würden beatmet.

Am Samstagnachmittag hatte die Zahl der positiv getesteten Tönnies-Mitarbeiter in der Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück bei 1029 gelegen. Die Behörden haben alle rund 6500 Mitarbeiter unter Quarantäne gestellt.

Im Kreis Gütersloh sind derzeit 1437 laborbestätigte Coronainfektionen sind nach Auskunft des Kreises erfasst (Stand Samstag, 0 Uhr). Davon gelten 678 (19. Juni: 675) Personen als genesen und 739 (19. Juni: 398) als noch infiziert. Von diesen 739 Personen befinden sich 721 in häuslicher Quarantäne.