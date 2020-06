Erstes Plankonzept für die Kolpingstraße

Im Rahmen des Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplans und zur Aufstellung eines Bebauungsplans soll nun die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit stattfinden. Die Entscheidung dazu fiel den Gremiumsmitgliedern nicht leicht.

Sitzung wird unterbrochen

Die CDU beantragte sogar eine Sitzungsunterbrechung, um sich vor der Abstimmung noch einmal zu beraten. Der Grund: Wesentliche Fragen sahen sie wie auch andere Ausschussmitglieder in dem Entwurf nicht beantwortet. Geklärt werden soll insbesondere, wie das rund 2,7 Hektar große Plangebiet zwischen Bahnlinie und Kolpingstraße an die Innenstadt angebunden werden kann.

Auch will die Politik sichergestellt wissen, dass genügend Stellplätze vorgehalten werden, die nicht nur einen kurzen Einkauf an der Kolpingstraße erlauben, sondern ein längeres Parken und damit auch einen Besuch der nahegelegenen City. „Nur so kann das Gebiet ein Frequenzbringer für die Innenstadt werden“, unterstrich Michael Pfläging (CDU), dass dies in den Augen seiner Fraktion eine Bedingung für die Genehmigung dieses Projekts sei. Zur Erinnerung: Zu dem vieldiskutierten Vorhaben hatte ein städtebaulicher Wettbewerb stattgefunden. Erklärtes Ziel ist es, dass das neu zu entwickelnde Areal mit der Rhedaer Innenstadt vernetzt werden soll und die Rolle des Ortskerns als Wohn- und Einkaufsstandort stärkt.

Grünes Licht für überarbeiteten Wettbewerbsentwurf

Aus den acht Teilnehmern ging im vorigen September das Kölner Architekturbüro Kottmair als Sieger hervor. Es hatte die Jury mit seinem Entwurf dazu wie Vollsortimenter, Kleinkaufhaus, ein Drogerie- sowie ein Textilfachmarkt mit Wohnungen in Einklang zu bringen sind, überzeugt. Gleichwohl hatte das Preisgericht Verbesserungsvorschläge unterbreitet, die in den Siegerentwurf – dieser ist für den Investor aus Hamburg verbindlich – einzuarbeiten seien. Eben jenes überarbeitete Wettbewerbsergebnis wurde den Bauausschussmitgliedern in der Sitzung vorgestellt und soll nun als Basis für weitere Schritte dienen. Gemäß der Darlegungen des Technischen Beigeordneten Stephan Pfeffer sieht beispielsweise der Entwurf 63 Wohnungen (14 Ein- und 49 Zweizimmerwohnungen) vor. Nach Überarbeitung der Stellplatzplanung wird aktuell von 292 Parkflächen (bisher 289) ausgegangen.

Wichtige Fragen noch ungeklärt

„Was ist mit dem zweiten Verkehrsgutachten, das noch erstellt werden sollte?, Wie sieht es mit der Anbindung an die Innenstadt aus?“, wollte Thomas Theilmeier-Aldehoff (fraktionsloses Mitglied) wissen. Er unterstrich ebenso wie Michael Pfläging, dass eine längere Park- und Verweildauer „elementar“ für die Anbindung an den Einzelhandel in der Rhedaer City sei. „Die Politik möchte mitgenommen werden“, sagte Ausschussvorsitzender Georg Effertz (CDU) und betonte: „Wir brauchen eine Beziehung zur Innenstadt.“

Dirk Kamin enttäuscht

Nachdem Beigeordneter Pfeffer darüber informiert hatte, dass ein zweites Verkehrsgutachten noch folgen werde, und Michael Brunsiek, Fachbereichsleiter für Stadtplanung und Bauordnung, berichtete, dass bisher noch kein Grundstück für eine mögliche Verbindung gesichert sei, musste Dirk Kamin (UWG) an sich halten. „Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Wir wollen dem Bürger etwas zeigen und weder die Frage der Anbindung, noch des Parkens und des Verkehrs ist geklärt. Was wollen wir damit in der Öffentlichkeit?“, äußerte er sich. Seiner Kritik schloss sich Heinrich Splietker (FDP) an, der es nicht für sinnvoll hielt, schon jetzt in die öffentliche Beteiligung zu gehen.

Frühes Stadium der Planungen

Die zwei Verwaltungsvertreter betonten, dass es sich um einen frühen Verfahrensschritt handele und es ja nun gerade darum gehe, Anregungen für Planungsänderungen aufzunehmen und einzuarbeiten, sowie offene Fragen zu klären. Nach der gewünschten Unterbrechung erklärte Peter Heinz Woste (CDU), dass seine Fraktion den Beschlussvorschlag mitgehen wolle. „Wir verlassen uns auf die Verwaltung“, sagte er und machte zugleich klar, dass man „die Notbremse“ ziehen werde, falls die wichtigen diskutierten Punkte, wie etwa der Anschluss an das innerstädtische Straßen-, Rad- und Fußwegenetz sowie die Beziehung zur City nicht aufgenommen werden. Die gewerblichen Mieter müssten „wertig“ sein, fügte er hinzu. Er sei gespannt, inwieweit das Projekt nun durch die öffentliche Beteiligung gefüttert werde, sagte Peter Rentrup (Bündnis 90/Die Grünen). Er erinnerte daran, dass seine Fraktion nach wie vor nur für Wohnen auf dem Areal gewesen sei, es aber „unsinnig wäre“, dem Beschlussvorschlag nun nicht zu folgen.

Stärkerer Wohnungsmix gewünscht

Insbesondere den Aspekt des Wohnens in dem zu überplanenden Areal in Bahnhofsnähe sprachen Dirk Kamin und Martina Mester-Grunewald (SPD) an. Die Sozialdemokratin stieß sich daran, dass nur Ein- und Zweizimmerwohnungen vorgesehen sind. „Ich würde mir mehr einen Mix wünschen“, erläuterte sie, dass durch Familien und Kinder das Viertel mehr Belebung erfahren könnte. In eine andere Richtung zielte Dirk Kamin, der fragte: „Können wird dort Wohnungen für Werkvertragsarbeiter ausschließen?“