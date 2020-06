Kreis Gütersloh droht der Lockdown

Rheda-Wiedenbrück (WB). Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück drohen den Menschen in der Region massive Einschränkungen. Auch ein Lockdown für den Kreis Gütersloh ist wieder denkbar. „Es geht in diese Richtung“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montagabend. Später schränkte er ein, die Maßnahmen müssten verhältnismäßig sein. Die Landesregierung werde am Dienstag weiter beraten.

Von Oliver Horst