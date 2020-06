Zu den konkreten Beschlüsse des Marktführers zählt die Abschaffung von Werkverträgen in allen Kernbereichen der Fleischgewinnung. Alle Mitarbeiter sollen künftig direkt bei der Tönnies-Unternehmensgruppe angestellt werden. So genannte Dienstleister, die in der Regel Jobs an Unterkünfte koppeln, wären damit aus dem Geschäft.

Womit die Firma beim nächsten Thema ist: Sie kündigt eine zügige Schaffung von ausreichend und angemessenem Wohnraum für ihre Beschäftigten an allen Standorten an. Überdies möchte Tönnies eigenen Angaben zufolge eine flächendeckende digitale Zeiterfassung in der gesamten Unternehmensgruppe etablieren, außerdem „Integrationsprogramme zur Stärkung der gesellschaftlichen Akzeptanz an unseren Standorten“.

Zuletzt verspricht das Fleischwerk Aus- und Fortbildungsprogramme mit Schwerpunkt für übernommene Mitarbeiter. „Die genannten Regelungen werden ab sofort angegangen und sollen möglichst ab dem 1. Januar 2021 gelten“, sagt Unternehmenssprecher Vielstädte. „Wir wollen auch in Zukunft in Deutschland Fleisch produzieren. Dafür brauchen wir die gesellschaftliche Akzeptanz“, wird Clemens Tönnies zitiert. „Dies gilt über alle Ketten der Fleischproduktion und schließt ausdrücklich die Landwirtschaft mit ein.“