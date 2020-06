Bunte Ballons sollten dabei für all diejenigen stehen, die derzeit im Kreisgebiet besonders getroffen sind: die Kinder. Sie hatten zudem einen Offenen Brief an Landrat Sven-Georg Adenauer verfasst, in dem sie zum einen mehr Unterstützung seitens der Politik einfordern. Zum anderen kritisieren sie darin das anfangs zögerliche Eingreifen des Kreises in Sachen Tönnies sowie Versäumnisse bei der Eindämmung bekannter Missstände im Rhedaer Fleischwerk.

„Warum haben Sie trotz Kenntnis von ausländischen Arbeitern nicht kontrolliert, ob ein Konzept erarbeitet wurde, um die Sicherheitsmaßnahmen in den jeweiligen Sprachen verfügbar zu machen und dieses im Nachgang konsequent überprüft?“, fragen Malachow und Recker in dem Schreiben, das sie dem Landrat am Montag haben zukommen lassen. Weiter heißt es: „Warum waren trotz des erkennbaren Risikos eines Ausbruchs die Wohnorte der Angestellten und Werkvertragsarbeiter nicht kurzfristig zu ermitteln oder schon bekannt? Dadurch wäre bei Schul- und Kitaschließung eine differenziertere Vorgehensweise möglich gewesen.“

Als vollen Erfolg werten Judith Malachow und Britta Recker die Aktion nahe der Gütersloher Straße, die im Vorfeld mit der Kreispolizeibehörde abgestimmt worden war.