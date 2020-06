Der Entschluss, einen leichten, zunächst zeitlich begrenzten Lockdown einzuleiten, sei nach vielfacher Abwägung durch Experten und Gesundheitsbehörden erfolgt, betont das Stadtoberhaupt. Zudem habe sich in Krisenzeiten stets bestätigt, dass es Sinn mache, sich auf Fakten zu stützen und emotionale Befindlichkeiten außen vor zu lassen. Entsprechend wird Mettenborg nicht müde zu betonen, dass es mit Blick auf die offiziellen zahlen aus dem Gütersloher Kreishaus bislang keine Anzeichen dafür gebe, dass das Virus von den Tönnies-Mitarbeitern auf die weitere Bevölkerung übergesprungen sei.

Wütet Virus seit Wochen im Kreis?

Mit seiner Einschätzung steht der Verwaltungschef der Emsstadt am Montagabend in einer TV-Talkshow allein da. Während Mettenborg auf Moderator Markus Lanz den Eindruck von „Hilflosigkeit“ erweckt habe, hielt es Virologe Dr. Martin Stürmer allein schon aufgrund der Dimensionen des Infektionsgeschehens für unwahrscheinlich, dass der Ausbruch lokal begrenzt sei. Wahrscheinlich wüte Sars-Cov-2 bereits seit Wochen im Kreisgebiet – nicht nur auf dem Werksgelände.

Während Virologe Stürmer dem Unternehmen Tönnies beim Umgang mit den Ergebnissen der eigenen Testungen eine vorbildliche Transparenz bescheinigte, übte der Frankfurter Experte in Sachen Infektionsepidemiologie Kritik an den zuständigen Behörden. Zu langsam und zu zaghaft sei seitens des Kreises eingeschritten worden, als sich die Zahl der Infektionen beim Fleischverarbeiter aus Rheda merklich erhöht hatten. Er habe das Gefühl, dass man nur reagiert und nicht agiert habe, was sich nun rächen könnte.

Situation soll nicht entgleiten

Für Dr. Martin Stürmer hat das aktuelle Geschehen in Rheda-Wiedenbrück ein „gewisses Potenzial, das deutsche Ischgl zu werden“. Dennoch habe er Hoffnung, dass man die Lage in absehbarer Zeit in den Griff bekommt. Es werde nun viel getan, um sicherzustellen, dass die Situation nicht entgleitet.