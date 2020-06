Zweites Testzentrum in Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Nachdem die Kassenärztliche Vereinigung in Gütersloh ein Corona-Testzentrum eröffnet hatte und die Einrichtung wegen eines zu großen Ansturms zwischenzeitlich einen Aufnahmestopp verhängte, soll am Samstag eine zweite Station dieser Art in Betrieb genommen werden.