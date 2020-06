Rheda-Wiedenbrück (ei) - In der Küche eines chinesischen Restaurants an der Bielefelder Straße in Lintel ist es am frühen Mittwochabend zu einem Brand gekommen. Das Feuer griff auf die Entlüftungsanlage über, zwei Männer mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.