Tönnies-Konzern hofft auf Neustart nächste Woche

Rheda-Wiedenbrück (WB/OH). Die Wiederaufnahme des Betriebs im Tönnies-Fleischwerk in Rheda-Wiedenbrück nach dem Corona-Ausbruch wird zum Tauziehen zwischen Behörden und dem Konzern. Die in der Nacht zu Freitag ausgelaufene Allgemeinverfügung des Kreises zur Stilllegung des Betriebs sollte von der Stadt Rheda-Wiedenbrück verlängert werden. Derweil hat das Unternehmen den Behörden sein Hygienekonzept für eine schrittweise Wiederaufnahme des Betriebs vorgelegt. Über das Konzept soll am Montag beraten werden.

Von Westfalen-Blatt