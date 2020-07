Rheda-Wiedenbrück (dpa) - Die Fleischfabrik der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück bleibt vorerst bis zum 17. Juli geschlossen. Das teilte die Stadt am Freitag mit, nachdem sich am Donnerstag mehrere Behörden und Vertreter des Landes sowie des Kreises Gütersloh getroffen hatten.