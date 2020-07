Tönnies-Verwaltung öffnet am Donnerstag

Rheda-Wiedenbrück (lani) - In der Verwaltung des Tönnies-Konzernsitzes in Rheda darf von Donnerstag an wieder gearbeitet werden. Eine entsprechende Verfügung hat jetzt die Stadt Rheda-Wiedenbrück erlassen. Die Produktion ruht indes weiterhin.