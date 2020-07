Nach technischen und organisatorischen Veränderungen wurden im Zerlegebereich probeweise wieder geschlachtete Schweine zerlegt. Die Schlachtung lief am Freitag indes nach Beanstandungen bei Kontrollen zunächst später als geplant wieder an. Der Arbeitsschutz hatte am Donnerstag Kritik an Positionen der Arbeiter geübt. In der Nacht wurde nachgebessert. Nach der Abnahme durch die Bezirksregierung Detmold ging es dann am Freitagvormittag weiter.

Neue Filtertechnik, Plexiglas-Trennscheiben und mehr Frischluft

In dem Bereich der Zerlegung waren die meisten der insgesamt mehr als 1400 corona-infizierten Mitarbeiter tätig. Mit neuer Filtertechnik, Plexiglas-Trennscheiben und mehr Zuführung von Frischluft will Tönnies in Zukunft die Verteilung von Viren unter den Arbeitern über die Umluftanlage verhindern. Am Donnerstagabend hatten die Behörden den Betriebsstopp für diesen Teilbereich aufgehoben.

Bei Kontrollen in der Schlachtung durch die Bezirksregierung sei das Unternehmen am Donnerstagnachmittag darüber informiert worden, „dass wir an Arbeitspositionen zusätzliche Umrüstungen vornehmen müssen“, sagte Sprecher André Vielstädte. Dies sei auch schon passiert, ein Sachverständiger müsse die Änderungen aber noch abnehmen, erklärte er am frühen Morgen. Nach Angaben eines dpa-Reporters wurden am Freitagmorgen zunächst keine weiteren Schweine in das Werk transportiert.

Auch Abstand und Masken wichtig

Der Probelauf im Zerlegebereich solle zeigen, ob die Dinge im Echtbetrieb so laufen, wie man sich das vorgestellt hat, sagte der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU). „Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis.“ Er betonte, dass es neben der Lüftung auch um einfache Dinge gehe - etwa, dass die Menschen tatsächlich ihre Masken aufbehalten, dass der Abstand eingehalten wird.

In Deutschlands größtem Fleischwerk in Rheda-Wiedenbrück wurde am Donnerstag nach der rund vierwöchigen Zwangspause erstmals wieder geschlachtet. Dafür wurden laut Firma rund 8000 Schweine angeliefert.