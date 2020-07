Rund 8000 Schweine, die am Vortag angeliefert und geschlachtet worden waren, wurden im von den Behörden genehmigten Probebetrieb verarbeitet.

Ausgewogenes Hygienekonzept

Im Auftrag des Kreises hat ein Expertenteam aus Arbeitsmedizinern und Arbeitshygienikern diesen begutachtet. So wurde die Wirkung aller Maßnahmen, die nun im Infektionsschutzkonzept umgesetzt wurden, getestet. „Wir haben jetzt ein sehr ausgewogenes Hygienekonzept. Das kann eine Blaupause für andere Betriebe in ganz Deutschland werden“, zog Professor Dr. Martin Exner, Direktor des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit in Bonn, am Freitagnachmittag Bilanz.

Man befinde sich weiter in der Beobachtung, betonte Exner. Erst wenn sich die Tragfähigkeit des Konzepts bestätigt habe, könne man die Ampel wieder auf grün stellen. Laut dem Hygieneexperten ist nicht auszuschließen, dass in der Zwischenzeit Maßnahmen – bis hin zur Schließung des Werks – auferlegt werden müssen.

Stadt muss Verfügung erlassen

In den Händen der Stadt liegt es nun, eine Verfügung mit weiteren Auflagen zum Infektionsschutz für das Unternehmen zu erlassen. Diese hatte erst am Donnerstagabend die Aufhebung der Schließungsverfügung für den Bereich der Zerlegung beschlossen. Damit durften die insgesamt 2714 Mitarbeiter des Teilbereichs nach wochenlanger Pause das Werksgelände wieder betreten – unter der Voraussetzung, dass sie gesund sind und nicht unter Quarantäne stehen.

Zwischenzeitlicher Stopp am Freitagmorgen

Am frühen Freitagmorgen hatte es zunächst so ausgesehen, als müsste Tönnies die am stärksten vom Coronavirus betroffenen Teilbereiche – Schlachtung und Zerlegung – wieder schließen. Die Bezirksregierung Detmold, die den Arbeitsschutz in dem Werk überwacht, hatte abends zuvor eine Unterbrechung des Betriebs angeordnet. Aufgrund dessen hatte das Unternehmen mehrere Schweinanlieferungen kurzfristig abgesagt.

Laut Unternehmensangaben hatten die Behördenvertreter technische Mängel an Arbeitspodesten beanstandet – „die seit mehr als 20 Jahren genehmigt sind und seitdem jährlich mehrfach amtlich kontrolliert wurden“, sagte Tönnies-Sprecher Vielstädte. Noch in der Nacht habe man nachgebessert. Mit der Abnahme am Freitagvormittag wurde der Schlachtbetrieb wieder aufgenommen.