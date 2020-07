Rheda-Wiedenbrück (cd) - An der Gütersloher Straße in Rheda ist es am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Alarmiert worden waren die Beamten um 21.30 Uhr, weil Autofahrer mehrere herumlaufende Menschen auf der Fahrbahn zwischen den Einmündungen Parkstraße und Moorweg gemeldet hatten.