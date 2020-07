200 Jahre altes Fachwerkhaus in Rheda in Flammen

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Am frühen Montagmorgen ist ein unter Denkmalschutz stehendes Haus in Rheda-Wiedenbrück ausgebrannt. Das Gebäude, in dem zuletzt ein Internet-Café war, ist rund 200 Jahre alt. Aktuell stand das Haus jedoch leer und glich nach Angaben der Feuerwehr eher einer Baustelle.