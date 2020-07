Gabriel traf Tönnies mehrmals

„Offenbar hatte Fleischbaron Tönnies schon zu Sigmar Gabriels Zeiten als Wirtschafts- und Außenminister einen äußerst privilegierten Zugang zum damaligen SPD-Vorsitzenden, den dieser sich im Nachhinein hat versilbern lassen“, stellte Meiser gegenüber dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“ einen Zusammenhang her – und einen Vorwurf auf.

Das Bundeswirtschaftsministerium listet zwischen September 2014 und März 2018 sieben persönliche Gespräche und Veranstaltungen auf, bei denen Gabriel und Tönnies zusammentrafen. Zudem sind drei weitere Termine beim Konzern oder mit Tönnies-Vertretern vermerkt. Den Angaben zufolge ging es unter anderem um die Arbeitsbedingungen in der Fleischwirtschaft. Dies mündete letztlich in einer Selbstverpflichtung der Branche.

Das Ministerium weist in der Antwort darauf hin, dass es keine Verpflichtung zur Erfassung sämtlicher geführter Gespräche und Telefonate gebe. Die Angaben seien daher womöglich nicht vollständig. Treffen mit Unternehmern stehen regelmäßig auf dem Tagesplan eines Wirtschaftsministers.

Der Auflistung zufolge telefonierte Gabriel unter anderem mit Tönnies vor einer Reise nach Serbien im November 2014. Dort nahmen beide an einem Abendessen auf Einladung von Regierungschef Aleksandar Vučić teil. Der Minister wurde damals von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

Tönnies hatte seinerzeit großes Interesse an Serbien als Exportmarkt und Produktionsstandort. Vučić war hierzu 2014 und 2016 auch in Rheda zu Gast bei Tönnies. Kritiker werfen dem Unternehmer vor, sich bewusst in der Politik bestens vernetzt zu haben.

Auf „Spiegel“-Anfrage teilte eine Anwältin Gabriels mit, dass man jeden Zusammenhang zwischen seiner Ministertätigkeit und der Beratung des Konzerns bestreite. Die Unterstellungen seien ungeheuerlich. Ein Tönnies-Sprecher sagte: „Die Vorwürfe entbehren jeder Grundlage, daher nehmen wir dazu keine Stellung.“

Derweil wirft der Verein Deutsches Tierschutzbüro einem Schweinemastbetrieb in Rheda-Wiedenbrück, der Tönnies zuliefert, Tierquälerei vor. Wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sei Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld erstattet worden, erklärte der Verein am Dienstag in Berlin. Die Zustände in der angezeigten Mastanlage seien grausam, wie sich aus zugespieltem Bildmaterial ergebe, das vor rund einer Woche entstanden sein soll. Für diesen Mittwoch kündigte das Tierschutzbüro eine Demonstration vor dem Tönnies-Werk an.